Dans Port-au-Prince Cotonou – Un écho sans retour, le journaliste et écrivain Philomé Robert raconte la trajectoire de deux Haïtiens partis servir l’Afrique après les indépendances. Un roman politique, intime et mémoriel, qui fait dialoguer Haïti et le continent africain à travers les liens invisibles de la diaspora et de la solidarité postcoloniale. Un récit profondément humain, entre lucidité et espoir, à découvrir dans le Journal de l’Afrique.
Port-au-Prince Cotonou – Un roman sur les liens oubliés entre Haïti et l’Afrique
