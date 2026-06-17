En Pologne, la menace de la guerre avec la Russie se fait fortement ressentir, alors que le pays est régulièrement la cible d'attaques hybrides perpétrées par Moscou. Si la Pologne dépense désormais près de 5 % de son PIB dans sa défense, il souhaite également former ses citoyens à réagir en cas de conflit. Pour cela, il organise des sessions de formation avec l'armée.
Pologne : devant la menace d'une guerre avec la Russie, les civils se préparent
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