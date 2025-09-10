Face au dérèglement climatique, les projets de captage du dioxyde de carbone sont parfois présentés comme la solution miracle. Pourtant, une récente étude montre que les capacités de stockage s'avèrent bien moins importantes que prévu.
Le stockage du CO2, fausse solution ?
