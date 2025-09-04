Donald Trump, qui s'entretiendra jeudi avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky, a fait savoir mercredi qu'il "se passerait quelque chose" si le président russe Vladimir Poutine ne répondait pas à ses attentes sur l'Ukraine.
Trump dit qu'il "se passera quelque chose" si Poutine ne répond pas à ses attentes
