Des personnes tentent de bloquer le périphérique à Paris et des débuts de feux sont lancés aux portes de la capitale au matin d'une journée d'actions en France. IMAGES
"Bloquons tout": des actions sont conduites aux portes de Paris
