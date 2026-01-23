Images aériennes d'un énorme nuage de pollution recouvrant la ville de Sarajevo pour le deuxième jour consécutif. La capitale bosnienne est en tête des villes les plus polluées au monde, avec des concentrations record de la saison de particules fines, poussant les autorités à déclarer l'état d'alerte. IMAGES
Pollution "extrême" à Sarajevo, l'état d'alerte déclaré
