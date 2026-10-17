En Tunisie, plusieurs milliers de manifestants ont répondu à l'appel de la Centrale syndicale l'UGTT et de neuf organisations de la société civile pour descendre dans la rue et dénoncer l'échec selon leurs mots de la politique menée par le président Kais Saied depuis 5 ans. En cause notamment, la détérioration de la situation économique et l'absence de dialogue social.
Plus de 3000 personnes à Tunis contre la vie chère et pour les libertés publiques
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