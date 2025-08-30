 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Pluie, neige, boue, dans "l'enfer" de la première nuit de l'UTMB

information fournie par AFP Video 30/08/2025 à 16:46

Au point de ravitaillement du lac Combal, 70 km après le départ, les coureurs amateurs de l'Ultra-trail du Mont-Blanc portaient samedi les stigmates d'une nuit dantesque, marquée par la pluie, le froid et les chutes.

