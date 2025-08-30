Avec son jeu vidéo "Rescue Ops: Wildfire", qui change les joueurs en pompiers et les plonge au cœur des incendies dans les collines boisées autour de Marseille, le studio de développement français Exkee espère sensibiliser à l'impact du changement climatique sur les écosystèmes vulnérables.
Un jeu vidéo de simulation d'incendie enflamme l'imagination des joueurs
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro