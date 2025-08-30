 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Un jeu vidéo de simulation d'incendie enflamme l'imagination des joueurs

information fournie par AFP Video 30/08/2025 à 19:04

Avec son jeu vidéo "Rescue Ops: Wildfire", qui change les joueurs en pompiers et les plonge au cœur des incendies dans les collines boisées autour de Marseille, le studio de développement français Exkee espère sensibiliser à l'impact du changement climatique sur les écosystèmes vulnérables.

Environnement
Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

Vidéos les + vues

1

Argentine : des projectiles lancés en direction du président Milei exfiltré et indemne

information fournie par AFP 27 août
2

Top 5 IA du 29/08/2025

information fournie par Libertify 05:00
3

Ligue 1 : Lens renverse Brest (3-1), le PSG prépare Toulouse

information fournie par France 24 05:44
4

Il est "absurde" de suggérer que Trump est manipulé par Poutine (Maison Blanche)

information fournie par AFP Video 13:28
1
5

Droits de douane: les vendeurs de vin américains dans l'incertitude

information fournie par AFP Video 13:30
6

Faure (PS) prend l'engagement de ne pas utiliser le 49.3 en cas d'accession à Matignon

information fournie par AFP Video 29 août
7
7

Ziad Majed : "L'impunité israélienne autorise d'aller toujours plus loin"

information fournie par France 24 29 août
1
8

Argentine: perquisitions dans le cadre de l'enquête pour corruption impliquant la sœur du président Milei

information fournie par AFP 29 août
1

Un panneau sur une autoroute promet une récompense pour aider à arrêter le président Maduro

information fournie par AFP Video 24 août
5
2

Bayrou abat la carte du vote de confiance, le gouvernement suspendu à un fil

information fournie par AFP 25 août
66
3

Au plus haut observatoire de France, des étoiles plein les yeux

information fournie par AFP Video 25 août
4

Gaza: cinq journalistes tués dans des raids, Netanyahu déplore un "accident tragique"

information fournie par AFP 25 août
12
5

"Poutine peut être arrêté," déclare le Premier ministre canadien Carney à Kiev

information fournie par AFP Video 25 août
6

Sous un ciel parsemé de drones, des robots pour aider les médecins militaires ukrainiens

information fournie par AFP Video 25 août
7

Le Français Laurent Vinatier arrive au tribunal à Moscou

information fournie par AFP Video 25 août
8

La France traverse un "moment préoccupant" qui "impose une clarification" (Bayrou)

information fournie par AFP Video 25 août
3
1

Top 5 IA du 12/08/2025

information fournie par Libertify 13 août
2

Canicule: une grande partie de la France étouffe, le mercure bat des records

information fournie par AFP 12 août
2
3

Zelensky se dit prêt à une rencontre bilatérale avec Poutine pour mettre fin à la guerre

information fournie par AFP Video 19 août
4

Top 5 IA du 18/08/2025

information fournie par Libertify 19 août
5

Des milliers d'Israéliens réclament la fin de la guerre à Gaza et la libération des otages

information fournie par AFP Video 18 août
6

En Suède, première journée réussie pour le déplacement de l'église de Kiruna

information fournie par AFP 19 août
7

Dans le cœur historique d'Athènes, la menace du surtourisme

information fournie par AFP Video 04 août
1
8

Top 5 IA du 04/08/2025

information fournie par Libertify 05 août

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank