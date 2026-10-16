Depuis 1977, la Cour des comptes agit comme un auditeur externe de l’Union européenne, examinant la gestion financière et le budget de l’Union. Ancien député européen, Pierre Moscovici fut ministre des Affaires européennes puis de l'Économie, avant de devenir commissaire européen aux affaires économiques et financières, président de la Cour des comptes française et, finalement, membre de la Cour des comptes européenne à Luxembourg.
Pierre Moscovici : "Il est compliqué d’adopter un budget européen avant des élections majeures"
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