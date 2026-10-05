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Pétrole : les exportations du Moyen-Orient repassent au-dessus de leur niveau d’avant-guerre

information fournie par France 24 05/10/2026 à 11:35

Malgré la situation explosive dans les détroits d'Ormuz et Bab el-Mandeb, le flux de pétrole brut en provenance du Moyen-Orient a dépassé sa moyenne d’avant-guerre certains jours de la dernière semaine de septembre, selon Kpler. Mais entre les attaques contre les navires, les tensions sur l’offre et les prix élevés à la pompe, la reprise reste fragile.

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