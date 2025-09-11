Tout juste revenu de Clairefontaine et du rassemblement avec les Bleus, le défenseur de l'Inter Milan Benjamin Pavard arrive en Ligue 1. Le Français a été prêté à l'OM pour une saison. De son côté, Marseille essaye de remettre de l'ordre dans un vestiaire troublé et chahuté en début de saison. La Ligue 1 dit également au revoir à Steve Mandanda qui prend sa retraite. "Je ne pouvais pas rêver d'une meilleure fin", a-t-il déclaré dans les colonnes du journal L'Équipe.
Pavard arrive, Mandanda s'en va : chassé-croisé de champions du monde en Ligue 1
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro