Pavard arrive, Mandanda s'en va : chassé-croisé de champions du monde en Ligue 1

information fournie par France 24 11/09/2025 à 09:11

Tout juste revenu de Clairefontaine et du rassemblement avec les Bleus, le défenseur de l'Inter Milan Benjamin Pavard arrive en Ligue 1. Le Français a été prêté à l'OM pour une saison. De son côté, Marseille essaye de remettre de l'ordre dans un vestiaire troublé et chahuté en début de saison. La Ligue 1 dit également au revoir à Steve Mandanda qui prend sa retraite. "Je ne pouvais pas rêver d'une meilleure fin", a-t-il déclaré dans les colonnes du journal L'Équipe.

