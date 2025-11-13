"Je pense que rien ne sera accompli [lors de la COP30] au moins au niveau du leadership parmi les dirigeants mondiaux", déclare Paul Watson, fondateur de l'association Sea Shepherd, lors d'une interview en marge de la COP30 à Belém, au Brésil.
Paul Watson: "Je pense que rien ne sera accompli" lors de la COP30
