Pascal Prigent, directeur général de Genfit, revient sur les résultats d'Elafibranor dans la Nash

Boursorama • 12/05/2020 à 18:50

Pascal Prigent, directeur général de Genfit depuis septembre 2019, revient sur les résultats de phase III décevants d'Elafibranor dans la stéatohépatite non alcoolique (Nash), traitement le plus avancé de la biotech. Poursuite de l'étude RESOLVE-IT, taux de réponse plus fort qu'attendu du bras placebo, essai en cours dans la PBC mais aussi perspectives de la société : il revient sur les sujets d'interrogations majeurs des investisseurs après la publication.