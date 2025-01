Pascal de Izaguirre (PDG de Corsair) : "Nous sommes opposés à la hausse de la taxe sur les billets d'avion !"

information fournie par Ecorama : La Grande Interview • 22/01/2025 à 14:05

Projet mis en pause par la censure, le nouveau gouvernement s'est dit favorable à une hausse de la taxe de solidarité sur les billets d'avion (TSBA). Quel impact sur le secteur aérien français ? Comment cela va-t-il impacter notre compétitivité face à la concurrence de l'Asie et de l'Amérique du Nord ? Pascal de Izaguirre, PDG de Corsair, la deuxième compagnie long-courrier française, et président de la Fédération Nationale de l'Aviation et de ses Métiers, était l'invité de l'émission Ecorama du 22 janvier 2025, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com