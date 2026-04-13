À bord de l’avion papal en route pour l’Algérie, le pape Léon XIV a dit n’avoir « pas de réponse » à Donald Trump, qui s’est dit dimanche soir « pas un grand fan » du pape.
"Pas de réponse": le pape réagit aux critiques de Trump à bord de l'avion papal
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