Un homme armé d'un couteau qui menaçait un chauffeur de bus dans le XIIIe arrondissement de Paris a été "grièvement blessé" mercredi en fin d'après-midi par des tirs de policiers appelés en intervention pour le maîtriser, déclare la porte-parole de la préfecture de police sur place.
Paris: un homme armé d'un couteau menace un chauffeur de bus, la police le blesse grièvement
