Les forces de l'ordre démantèlaient samedi une barricade montée par des manifestants sur le boulevard Saint-Martin, dans le centre de Paris, en faisant usage de gaz lacrymogènes pour les disperser, en marge de la mobilisation du 17 octobre.
Paris: tensions et gaz lacrymogènes avant le départ de la manifestation
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