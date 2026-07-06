"On vient mettre des paillettes dans la vie des gens", s'est enthousiasmée Chelcie Rodrigues avant de défiler dimanche, avec son école de samba, lors de l'édition 2026 du Carnaval Tropical de Paris sur la célèbre avenue des Champs-Élysées.
Paris: "Que du partage" au Carnaval Tropical sur les Champs-Élysées
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