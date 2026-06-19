Images de voyageurs qui patientent et bravent une chaleur suffocante gare de l’Est à Paris, où le réseau ferroviaire au départ de la gare de l'Est a subit une panne d'alimentation électrique générale. IMAGES
Paris: panne d'électricité sur le réseau au départ de la gare de l'Est
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