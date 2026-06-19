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Paris: panne d'électricité sur le réseau au départ de la gare de l'Est

information fournie par AFP Video 19/06/2026 à 16:59

Images de voyageurs qui patientent et bravent une chaleur suffocante gare de l’Est à Paris, où le réseau ferroviaire au départ de la gare de l'Est a subit une panne d'alimentation électrique générale. IMAGES

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