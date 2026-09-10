"Céline, c'est notre emblème": Quelque 2.600 fans de Céline Dion se sont réunis mercredi au Grand Rex, à Paris, pour reprendre en chœur 25 titres de la star québécoise lors d'une soirée karaoké.
Paris: 2.600 fans chantent Céline Dion à l'unisson au Grand Rex
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