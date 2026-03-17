"Nous ne sommes pas partie prenante au conflit et donc jamais la France ne prendra part à des opérations d'ouverture ou de libération du détroit d'Ormuz dans le contexte actuel", déclare le président français, opposant une fin de non-recevoir à Donald Trump, au début d'un conseil de défense à l'Elysée sur la guerre au Moyen-Orient.
Ouverture d'Ormuz: pas d'opérations françaises "dans le contexte actuel" (Macron)
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