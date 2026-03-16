La gauche lilloise se recompose à six jours du second tour des municipales: l'écologiste Stéphane Baly, arrivé troisième au premier tour, annonce s'allier avec le maire socialiste sortant Arnaud Deslandes, arrivé en tête, laissant LFI isolé : "Ce n'est pas une main tendue, c'est le travail d'une négociation de quasiment 24 heures", déclare l'Écologiste. SONORE
Municipales: à Lille, les écologistes s'allient au maire socialiste pour le second tour
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