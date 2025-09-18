Explosif et dérangeant, le film "Oui" aborde de façon frontale le sujet de la guerre à Gaza et son impact sur la société israélienne. Il raconte l'histoire d'un couple d’artistes pris dans les contradictions d'un pays fracturé par un conflit sans fin. Invité de Louise Dupont, le réalisateur israélien Nadav Lapid nous parle de soumission et de résistance. Autant de thèmes brûlants qui ont fait de ce long-métrage l’un des plus commentés du dernier Festival de Cannes.
"Oui", de Nadav Lapid : une critique sans concession de la société israélienne
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro