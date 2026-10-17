Osvalde Lewat : du Cameroun à la littérature, le corps, la liberté et les interdits

information fournie par France 24 • 17/10/2026 à 23:09

Comment rester libre lorsque la société, les conventions ou notre propre corps semblent décider à notre place ?

Dans le Focus du samedi du Journal de l'Afrique sur France 24, Fatimata Wane reçoit Osvalde Lewat, écrivaine, documentariste et photographe franco-camerounaise.

Après Les Aquatiques (2021), un premier roman plusieurs fois récompensé qui explore l'amitié, les interdits sociaux, l'homosexualité et l'émancipation féminine, Osvalde Lewat revient avec "Un corps indocile", publié aux éditions Philippe Rey et Jimsaan.

Son nouveau roman raconte l'histoire de Deffo, un couturier africain installé à Paris dont la vie bascule lorsqu'une douleur persistante vient bouleverser ses certitudes. À travers son parcours entre l'Europe, l'Afrique et la Chine, l'autrice interroge la masculinité, la vulnérabilité, le travail et les rapports de pouvoir.

Un entretien pour découvrir une artiste singulière et comprendre comment la littérature permet de questionner nos sociétés et notre liberté.