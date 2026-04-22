Malgré la poursuite du cessez-le-feu avec entre l'Iran et les Etats-Unis, l'escalade maritime continue dans le détroit d'Ormuz, toujours bloqué par Donald Trump. Ce passage maritime stratégique pour l'approvisionnement mondial, cristallise toutes les tensions depuis le début du conflit au Moyen-Orient. Quelles conséquences pour le transport maritime mondial ? Les explications avec Damien Chevalier, directeur de la division Sécurité maritime de l'OMI.
Ormuz : vers un nouvel ordre maritime ?
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