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Ormuz, Suez, Malacca… Ces détroits qui tiennent l’économie mondiale

information fournie par France 24 12/05/2026 à 10:43

La crise autour du détroit d’Ormuz rappelle à quel point le commerce mondial dépend de quelques passages maritimes stratégiques. Des goulets parfois étroits, très fréquentés… et extrêmement vulnérables aux conflits, accidents ou catastrophes climatiques.

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