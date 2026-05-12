La crise autour du détroit d’Ormuz rappelle à quel point le commerce mondial dépend de quelques passages maritimes stratégiques. Des goulets parfois étroits, très fréquentés… et extrêmement vulnérables aux conflits, accidents ou catastrophes climatiques.
Ormuz, Suez, Malacca… Ces détroits qui tiennent l’économie mondiale
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro