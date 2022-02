Opération militaire russe en Ukraine : retour sur le discours qui a déclenché la guerre

information fournie par France 24 • 24/02/2022 à 14:57

La Russie a lancé une invasion de l'Ukraine, avec frappes aériennes à travers le pays, notamment la capitale Kiev, et l'entrée de forces terrestres depuis le nord, l'est et le sud du pays. Le président russe a donné le signal des hostilités jeudi à l'aube, après avoir reconnu lundi l'indépendance de territoires séparatistes ukrainiens du Donbass, puis fait valider une intervention militaire par la Douma mardi. Décryptage du discours qui a déclenché la guerre.