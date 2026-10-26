OPA est le lauréat du prix découvertes RFI 2026. Sa musique est un mélange entre afro-beats, soul, jazz et sonorités traditionnelles béninoises. Il est actuellement en tournées africaines avec les instituts français.
OPA : la nouvelle voix de l'afro-fusion qui enflamme l'Afrique
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