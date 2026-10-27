Le président Emmanuel Macron assure à Marseille que "la République" et "l'ordre public" sont tenus "sans état d'urgence", tout en estimant que ce n'est pas "un interdit ou un tabou" si "les choses devaient se dégrader".
"On tient la République et l'ordre public aujourd'hui, sans état d'urgence", estime Macron
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