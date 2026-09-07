Des milliers de personnes se sont rassemblées lundi à Belgrade avant les funérailles de l'ex-chef militaire des Serbes de Bosnie, Ratko Mladic.
Obsèques de Ratko Mladic : des milliers de personnes rassemblées à Belgrade
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