Nvidia à 3 000 milliards : stop ou encore ?

information fournie par Ecorama • 07/06/2024 à 14:13

Nvidia, le champion boursier de l'IA générative, vient de dépasser les 3 000 milliards de poids boursiers, plus qu'Apple, et plus que la totalité du CAC 40. Avec 150% de hausse depuis le début de l'année et 600% en 3 ans, jusqu'où cette ascension fulgurante peut-elle aller ? L'analyse de Christopher Dembik, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM. Ecorama du 7 juin 2024, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com