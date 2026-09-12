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Nouvelle défaite pour l'Olympique de Marseille, battu 1-0 par Rennes

information fournie par France 24 12/09/2026 à 11:41

Les jours et les matchs se ressemblent pour l'OM, battu une troisième fois consécutive en championnat. Sans solutions et en difficulté dans tous les secteurs du jeu, les Marseillais n'ont remporté qu'un seul match sur quatre disputés cette saison en Ligue 1.

Sport

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