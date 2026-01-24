 Aller au contenu principal
Nouveau gouvernement en Côte d'Ivoire: peu de changement, un poste de vice-premier ministre créé

information fournie par France 24 24/01/2026 à 23:18

Quelques jours après la reconduction de Robert Beugré Mambé au poste de Premier ministre, la Côte d’Ivoire dévoile son nouveau gouvernement. Peu de changements, mais quelques nouvelles figures, dont le frère du président, Téné Birahima Ouattara. Le premier Conseil des ministres s’est tenu aujourd’hui, et le président prévient qu’aucune dérive ne sera tolérée.

Mouvements sociaux
Crise de gouvernement

