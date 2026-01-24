Quelques jours après la reconduction de Robert Beugré Mambé au poste de Premier ministre, la Côte d’Ivoire dévoile son nouveau gouvernement. Peu de changements, mais quelques nouvelles figures, dont le frère du président, Téné Birahima Ouattara. Le premier Conseil des ministres s’est tenu aujourd’hui, et le président prévient qu’aucune dérive ne sera tolérée.
Nouveau gouvernement en Côte d'Ivoire: peu de changement, un poste de vice-premier ministre créé
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro