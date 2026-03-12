Des combattants rebelles kurdes, s'exprimant depuis une base près d'Erbil, dans la région du Kurdistan irakien récemment touchée par une frappe de drone iranienne, affirment qu'ils retourneront en Iran pour combattre le régime "le moment venu".
"Nous poursuivons notre lutte": des combattants kurdes prêts à combattre l'Iran
