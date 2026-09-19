La cathédrale Notre-Dame de Paris se prépare à accueillir le pape Léon XIV et les visiteurs y achètent les objets marquant sa venue, à l'approche de la visite du souverain pontife en France.
Notre-Dame de Paris se prépare à accueillir le pape
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