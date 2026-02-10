Une série de vidéos virales sur TikTok prétend montrer l’arrivée, sur des camions, de “bombes nucléaires” au Cameroun : des missiles intercontinentaux russes Satan 3 et Satan 4. Malgré des accords militaires entre la Russie et le Cameroun, aucune trace officielle d’un tel transfert de technologie ou d’une telle commande… et pour cause : il s’agissait en réalité de cuves de fermentation en route vers une brasserie à Douala.
Non, ces vidéos ne montrent pas des missiles nucléaires russes au Cameroun
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro