Non, ces vidéos ne montrent pas des missiles nucléaires russes au Cameroun

information fournie par France 24 10/02/2026 à 23:23

Une série de vidéos virales sur TikTok prétend montrer l’arrivée, sur des camions, de “bombes nucléaires” au Cameroun : des missiles intercontinentaux russes Satan 3 et Satan 4. Malgré des accords militaires entre la Russie et le Cameroun, aucune trace officielle d’un tel transfert de technologie ou d’une telle commande… et pour cause : il s’agissait en réalité de cuves de fermentation en route vers une brasserie à Douala.

