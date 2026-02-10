L’île de Cuba traverse l’une des pires crises énergétiques de son histoire récente. Faute de carburant, le pays fonctionne au ralenti, avec des conséquences immédiates sur les transports, le tourisme et l’approvisionnement en biens essentiels.
Cuba au bord de l’asphyxie : pénurie de carburant, vols perturbés et économie au ralenti
