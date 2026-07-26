Des dizaines de personnes se sont rassemblées dimanche au parc Tiergarten de Berlin pour rendre hommage aux victimes de l'attaque qui a fait au moins un mort et une trentaine de blessés, la veille, lors de la gay pride.
Attaque à la gay pride: des Berlinois rendent hommage aux victimes
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