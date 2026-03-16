Des manifestants ont défilé dimanche à New York pour réclamer un changement de régime en Iran et demander que Reza Pahlavi, le fils de l'ancien Shah, prenne le pouvoir.
New York: manifestation pour un changement de régime en Iran
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