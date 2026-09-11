L'autisme et les troubles du déficit de l'attention (TDAH), avec ou sans hyperactivité, sont de plus en plus connus mais restent largement sous-diagnostiqués chez les filles et les femmes. Le sexe féminin est-il "protégé" contre ces troubles ou s’agit-il d’une cécité genrée sur les symptômes et le dépistage ? Comment les femmes gèrent-elles ces troubles qui les affectent elles aussi malgré tout ? La neurodivergence est-elle une affaire d’hommes ?
Neurodivergence au féminin : pourquoi les femmes sont-elles si peu diagnostiquées ?
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro