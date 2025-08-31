 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Netanyahu confirme une frappe contre le porte-parole de la branche armée du Hamas

information fournie par AFP Video 31/08/2025 à 16:01

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a confirmé dimanche une frappe de l'armée contre le porte-parole de la branche armée du Hamas, connu sous son nom de guerre Abou Obeida, sans pouvoir dire dans l'immédiat s'il était mort ou vivant.

