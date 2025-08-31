Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a confirmé dimanche une frappe de l'armée contre le porte-parole de la branche armée du Hamas, connu sous son nom de guerre Abou Obeida, sans pouvoir dire dans l'immédiat s'il était mort ou vivant.
Netanyahu confirme une frappe contre le porte-parole de la branche armée du Hamas
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro