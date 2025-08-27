 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
VUES AÉRIENNES: des chars détruits et un avant-poste israélien en Syrie

information fournie par AFP Video 27/08/2025 à 17:56

Des images aériennes montrent des chars détruits sur un site militaire syrien et un avant-poste de l'armée israélienne établi à la périphérie de Beit Jinn, dans le gouvernorat de de la campagne de Damas. Six militaires syriens ont été tués dans une frappe israélienne près de la capitale Damas mardi, a indiqué mercredi la télévision d'Etat syrienne, dans un nouveau bilan de cette attaque. IMAGES

Proche orient
Syrie
Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

