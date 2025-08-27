Des images aériennes montrent des chars détruits sur un site militaire syrien et un avant-poste de l'armée israélienne établi à la périphérie de Beit Jinn, dans le gouvernorat de de la campagne de Damas. Six militaires syriens ont été tués dans une frappe israélienne près de la capitale Damas mardi, a indiqué mercredi la télévision d'Etat syrienne, dans un nouveau bilan de cette attaque. IMAGES
VUES AÉRIENNES: des chars détruits et un avant-poste israélien en Syrie
