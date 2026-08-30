Les opérations de sauvetage se poursuivaient samedi dans le district de Nuwakot, au Népal, où de nombreuses familles étaient encore à la recherche de leurs proches trois jours après la crue mortelle qui a fait plus de 750 morts et au moins 2.500 disparus.
Népal: les recherches se poursuivent après les inondations qui ont fait plus de 750 morts
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