'Ndrangheta, un procès pour l'Histoire

information fournie par France 24 • 07/01/2022 à 11:52

L'Italie n'a pas tenu un tel procès du crime organisé depuis celui de la mafia sicilienne Cosa nostra à la fin des années 1980. Depuis un an, la 'Ndrangheta, la mafia calabraise, parmi les plus puissantes au monde, passe devant la justice à Lamezia Terme. En novembre, 70 premières condamnations ont été prononcées – et 355 accusés doivent encore être jugés. Notre correspondante Louise Malnoy a rencontré des protagonistes de ce procès-fleuve dans lequel beaucoup de Calabrais placent leurs espoirs.