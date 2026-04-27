Un tribunal fédéral californien accueille lundi 27 avri la sélection du jury qui doit examiner l'affaire intentée par Elon Musk contre un autre capitaine de l'industrie IA américaine, Sam Altman, qu'il accuse d'avoir trahi la vocation non lucrative d'OpenAI qu'ils ont créé ensemble.
Musk-Altman : Une bataille judiciaire s'ouvre autour d'Open AI
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