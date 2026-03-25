"Plus de 120 faits ont été judiciarisés" dans le cadre de la campagne des élections municipales des 15 et 22 mars, annonce Laurent Nuñez, estimant que ce niveau élevé n'était "plus acceptable". Intervenant lors des questions au gouvernement à l'Assemblée nationale, le ministre de l'Intérieur affirme que le nombre de faits ainsi judiciarisés lors de la campagne est "beaucoup plus élevé" que lors des précédents scrutins. "Ça dénote le climat qui a régné", ajoute-t-il. SONORE
Municipales: "plus de 120 faits judiciarisés" durant la campagne, annonce Nuñez
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