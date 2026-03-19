Emmanuel Macron dément être personnellement intervenu en faveur du retrait de la candidate d'extrême droite Sarah Knafo au bénéfice de Rachida Dati dans les municipales à Paris, jugeant que les accusations du socialiste Emmanuel Grégoire "le déshonorent".
Municipales à Paris : Macron juge que les accusations de Grégoire le "déshonorent"
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