Dans la nuit de lundi à mardi, l'armée de l'Air et de l'Espace a mené l'exercice Poker, destiné à entraîner ses forces aériennes stratégiques à un raid nucléaire, une manoeuvre exceptionnellement ouverte à quelques médias dont l'AFP.
Opération Poker: quand l'armée de l'Air française simule un raid nucléaire
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro