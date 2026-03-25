Trois jours après le second tour des municipales, l’heure est au bilan, ou plutôt au règlement de comptes au Parti socialiste. Les opposants au premier secrétaire Olivier Faure l'accusent d’avoir manqué de clarté après les alliances entre LFI et le PS. À droite aussi les divisions apparaissent au grand jour autour du candidat à la présidentielle. L'union, à gauche ou à droite, est-elle encore possible ?
Municipales 2026 : l'heure est au bilan pour le PS et la droite
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